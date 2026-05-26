Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos abre processo seletivo com 75 vagas para novos bolsistas

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG) abre as inscrições para o processo seletivo de novos bolsistas nesta quarta-feira (27). Ao todo, são oferecidas 75 vagas, além de cadastro reserva, distribuídas entre diferentes naipes instrumentais e funções de apoio artístico. Os interessados devem se inscrever entre os dias 27 de maio e 6 de junho, exclusivamente pelo formulário online: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-ojmg-2026

Voltado a jovens músicos de 14 a 28 anos, o processo seletivo é gratuito e organizado pelo Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, com realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Formação musical, experiência de palco e desenvolvimento artístico

Mais do que integrar uma orquestra, os candidatos aprovados terão acesso a um ambiente de formação artística contínua, com participação em ensaios, apresentações públicas e vivência prática do repertório sinfônico ao longo do ano.

Os bolsistas selecionados recebem auxílio mensal de R$ 1.040,00 com permanência inicial de um ano, podendo ser prorrogada por até cinco anos ou até que o integrante complete 29 anos.

A rotina da OJMG inclui, no mínimo, três ensaios semanais de três horas de duração, realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, além de concertos mensais e participação em atividades culturais promovidas pelo município.

Testes presenciais acontecem em junho

Os testes presenciais serão realizados entre os dias 8 e 17 de junho de 2026, no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. O resultado final será divulgado em 26 de junho.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes naipes e funções:

Violino (22 vagas)

Viola de arco (10 vagas)

Violoncelo (8 vagas)

Contrabaixo acústico (4 vagas)

Flauta (3 vagas)

Oboé (3 vagas)

Fagote (3 vagas)

Trompete (3 vagas)

Trompa (4 vagas)

Trombone Tenor (2 vagas)

Trombone Baixo (1 vaga)

Tuba (1 vaga)

Percussão (4 vagas)

Piano (1 vaga)

Arquivistas/montadores – estagiários de composição e regência (5 vagas)

Todas as funções contam também com cadastro reserva.

Incentivo à música e valorização de novos talentos

Reconhecida pelo trabalho de formação e difusão da música de concerto em Guarulhos, a OJMG reúne jovens talentos em um projeto que alia aprendizado técnico, experiência de palco e incentivo à produção cultural local.

A iniciativa amplia o acesso gratuito à formação musical e fortalece oportunidades para instrumentistas e estudantes interessados em desenvolver trajetória artística no município.

Serviço

Processo Seletivo – Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG)

Inscrições: 27 de maio a 6 de junho de 2026

Link de inscrição: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-ojmg-2026

Testes presenciais: 8 a 17 de junho de 2026

Resultado: 26 de junho de 2026

Local dos testes: Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Endereço: rua Ipê, 71 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: a partir de 14 anos

Vagas: 75 + cadastro reserva

Inscrição: gratuita e obrigatória

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos