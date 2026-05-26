Prefeitura reúne estudantes para palestra sobre os perigos do álcool e drogas ao dirigir

O auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG) recebeu nesta terça-feira (26), 40 estudantes do ensino médio da Escola Estadual de Período Integral Bruno Ricco Padre, localizada no Presidente Dutra, que participaram do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). A iniciativa liderada pela Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Saúde, faz parte das ações do Maio Amarelo e tem por objetivo conscientizar a juventude quanto aos perigos da mistura de álcool, drogas e direção.

Durante o encontro, os estudantes assistiram a palestra da enfermeira, Simone Lima, da Secretaria Municipal de Saúde. Ela falou sobre o P.A.R.T.Y., programa da Prefeitura de Guarulhos, que é desenvolvido há três anos na cidade e que busca a prevenção primária do trauma em jovens que pretendem obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Palestraram também os servidores da Prefeitura, Roberto Pardinho, Firmino Manoel da Silva e William Ferreira, e a médica do Samu Cláudia Gürtler Bekedorf.

Os alunos ainda participaram de uma experiência imersiva com o uso de óculos que simulam os efeitos na visão de um motorista sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos. Eles também conheceram o funcionamento do etilômetro, aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

Após a atividade, os jovens visitaram pacientes internados no complexo hospitalar e que foram vítimas de acidentes de trânsito.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. teve origem no Canadá e é considerado um modelo de referência em diversos países. Em 2026, a iniciativa completa três anos de desenvolvimento das palestras em Guarulhos, com encontros que ocorrem periodicamente no HGG.

Além das secretarias de Mobilidade Urbana e da Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da concessionária Ecopistas, do Detran-SP, da Academia Guarulhense de Letras, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, da Uninove e da Unisa.