Servidores da Habitação iniciam capacitação sobre novo sistema de cadastro georreferenciado

Um total de 30 funcionários dos Departamentos de Ação Comunitária e o de Regularização Fundiária, ambos da Secretaria de Habitação, iniciaram nesta segunda-feira (25), no Paço Municipal, um treinamento sobre o novo sistema de cadastro socioeconômico e de regularização fundiária, que é o georreferenciado integrado a outras plataformas usadas pela administração municipal. A iniciativa da pasta prevê também a capacitação prática para testar as funcionalidades da ferramenta.

De acordo com a pasta, trata-se de um avanço na execução do serviço que permitirá agilidade, rapidez e precisão no cadastramento de famílias em comunidades, ocupações, entre outras áreas.

Além disso, os cadastradores deixarão de utilizar pranchetas e papeis no trabalho de campo e passarão a usar tablets adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Habitação. A expectativa é que a partir da segunda quinzena de junho os departamentos já estejam operando com o novo sistema.