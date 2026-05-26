Bandaréu de Palhaços encanta centenas de pessoas na Vila Galvão

O espetáculo itinerante Bandaréu de Palhaços transformou o entorno do Lago dos Patos em um grande palco a céu aberto na Vila Galvão no domingo (24), reunindo cerca de 400 pessoas em uma tarde marcada por música, circo, humor e interação com o público.

Realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o cortejo cênico-musical percorreu os espaços do parque surpreendendo moradores e visitantes com apresentações itinerantes que aproximaram artistas e público de forma espontânea e acolhedora.

Entusiasmo e participação

Ao longo do percurso, famílias inteiras acompanharam os artistas entre números circenses, intervenções de palhaçaria e música ao vivo. Crianças, jovens, adultos e idosos participaram ativamente das apresentações, criando um ambiente de troca, encantamento e diversão coletiva.

A proposta itinerante do espetáculo despertou a curiosidade de quem passava pelo local e rapidamente atraiu o público para acompanhar o cortejo pelas alamedas do local. Em diversos momentos, a interação espontânea entre artistas e espectadores se tornou um dos pontos altos da atividade.

O clima de surpresa e encantamento tomou conta do espaço, demonstrando a força da arte de rua como ferramenta de aproximação entre cultura e comunidade.

Com linguagem acessível e classificação livre, o Bandaréu de Palhaços proporcionou uma experiência cultural democrática e acolhedora, capaz de conectar diferentes gerações em torno da arte, do riso e da experiência coletiva.

A parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e a APAA reforça o compromisso com a valorização da diversidade cultural e a promoção de atividades gratuitas para a população guarulhense.

Agenda Cultural

A população pode acompanhar a programação completa de eventos, oficinas, apresentações e atividades culturais promovidas pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Agenda Cultural disponível em: https://www.guarulhos.sp.gov.br/agenda