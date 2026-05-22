Casa da Mulher Haroldo Veloso promove curso de Inclusão Digital 60+ para assistidas

Com objetivo de conquistar autonomia, independência e segurança no uso dos recursos oferecidos pelo celular para o público feminino da melhor idade, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Acolher Instituto, iniciou nesta semana o curso gratuito de inclusão digital Inclusão TECH 60+, projeto de inclusão e letramento digital voltado a pessoas com 60 anos ou mais, na Casa da Mulher Haroldo Veloso. Nesta quinta-feira (21), a turma de 12 inscritas participou da segunda aula.

Para a pedagoga Marília de Jesus Silva, que é instrutora do curso, a proposta é preparar as idosas para o uso do celular, sem que dependam de jovens e familiares para utilizar o aparelho e ainda orientar para que não caiam em golpes. Além disso, o aprendizado faz com que o cérebro se mantenha ativo evitando doenças como a depressão.

A metodologia envolve aulas gravadas on-line que são encaminhadas previamente para as inscritas assistirem em casa e posteriormente elas são novamente exibidas na Casa da Mulher para que a turma tire dúvidas e receba orientações da instrutora.

As aulas acontecem duas vezes por semana para turmas da manhã e da tarde, durante quatro meses. Será ofertado certificado às participantes que tiverem 75% de frequência ao curso. O projeto é uma iniciativa do Acolher Instituto, idealizada pela psicóloga e empreendedora social Zina Costa, que há mais de 20 anos atual em projetos voltados à população idosa e à inclusão social no município.

Autonomia

A aposentada Neuza Guiraudeli Conceição, de 79 anos, ganhou o celular dos filhos, mas tem dificuldade em fazer compras pela internet e fazer pagamentos digitais. “Estou achando as aulas ótimas porque estou conseguindo aprender aqui o que antes eu pedia para aos meus netos, que acabavam fazendo por mim por serem mais rápidos”, disse.

Já Ana Eugênia Santos Barbosa, de 68 anos, desejava aprender o manuseio do celular, pois as duas filhas são ocupadas e não dispõem de tempo e paciência para ensinar. “Quando vi as inscrições abertas para o curso ‘enlouqueci’. Se Deus quiser vou aprender. Estou amando as aulas porque a professora é dez e dá para entender bem”, revelou a moradora de Cidade Seródio.

Apoio

O projeto Inclusão TECH60+ conta com o apoio do Instituto Motiva e da RioSP, uma empresa Motiva. O Instituto Motiva é uma entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento de impacto social da Motiva, com foco em qualidade de vida, soluções sustentáveis e redução das desigualdades. A RioSP é a concessionária responsável pela administração das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101).