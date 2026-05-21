Adamastor recebe seminário sobre o serviço Família Acolhedora no próximo dia 1º de junho

Guarulhos realiza no próximo dia 1º de junho (segunda-feira) a terceira edição do Seminário Municipal sobre o serviço Família Acolhedora, que neste ano tratará sobre os paradigmas e formas de se relacionar com crianças e adolescentes marcados pelo trauma. O evento é gratuito e será realizado no Salão de Artes do Adamastor. Interessados devem se inscrever através do link https://eventos.guarulhos.sp.gov.br/cadastro.php.

Para abordar o tema, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil e o Instituto Forte, que gerenciam o serviço em conjunto, convidaram Raquel Hatcher, doutora em psicologia clínica e atuante na causa dos cuidados com crianças e adolescentes. Além da palestra, famílias que participam ativamente dos acolhimentos irão compartilhar suas experiências ao receber bebês, crianças e adolescentes.

O evento acontece em alusão ao Dia Mundial do Acolhimento Familiar, celebrado em 31 de maio.

Conheça a palestrante

Raquel Hatcher é bacharel e mestra em psicologia e doutora em psicologia clínica. Atua como educadora parental e é licenciada internacionalmente para oferecer diversos treinamentos baseados em abordagens que trabalham o trauma através da confiança.

Atualmente ocupa o cargo de gerente do Serviço de Família Acolhedora em Jabaquara, na capital paulista, além de integrar o quadro de membros do Mundo Sem Órfãos – Brasil e do Movimento Pelo Direito dos Órfãos em São Paulo.

Acolhimento temporário para crianças e adolescentes

O serviço Família Acolhedora trabalha o acolhimento de crianças e adolescentes afastadas de suas famílias por determinação judicial. A ideia é oferecer a eles, temporariamente, um ambiente seguro e acolhedor para o seu bem-estar e desenvolvimento saudável.

O serviço é uma alternativa ao abrigo institucional na oferta de cuidado individualizado em um lar que priorize a convivência familiar e comunitária para, assim, estimular o seu desenvolvimento pessoal, através de uma rotina que garanta acesso à educação e à socialização.

Famílias interessadas em abrir seus lares para acolhimento podem conhecer melhor o serviço através do link https://www.guarulhos.sp.gov.br/familiaacolhedora.

Serviço

3° Seminário Municipal sobre o serviço Família Acolhedora

1º de junho (segunda-feira) | 14h às 17h

Salão de Artes do Adamastor – Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo