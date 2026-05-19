Complexo João do Pulo volta a receber aulas de esportes aquáticos com mais de 40 turmas

A Prefeitura de Guarulhos retomou na segunda-feira (18) as atividades aquáticas no Complexo Esportivo João do Pulo com 42 turmas que atendem cerca de mil pessoas em aulas de natação e para crianças e adolescentes e idosos, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h

O projeto retorna agora com sete professores e número ampliado de vagas já preenchidas. Para quem pretende participar, mas ainda não se escreveu pode colocar o nome na lista de espera, através do link atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/.

Outras dezenas de atividades gratuitas também estão disponíveis no complexo, como basquete, caminhada, futsal, meditação, voleibol etc.

Nova estrutura para prática de lutas

Desde abril deste ano, o João do Pulo conta com o Palácio de Lutas, espaço destinado à prática e ao desenvolvimento de modalidades esportivas de lutas no município. Inaugurado graças a um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, o palácio conta com estrutura para aulas de boxe, judô, karatê, capoeira e jiu-jitsu. As inscrições para a prática dessas modalidades estão disponíveis no site oficial https://atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/.

Serviço

O Complexo Esportivo João do Pulo fica na avenida Maria Cerri, 213, Jardim Divinolândia