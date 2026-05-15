Casas da Mulher oferecem diversas atividades gratuitas a partir de segunda

A programação das Casas da Mulher Guarulhense da próxima semana, de 18 a 22 de maio, terá curso de inclusão digital para mulheres com mais de 60 anos, ministrado pelo Acolher Instituto; roda de conversa “Maternidade e Profissão, como conciliar?”; e aulas de artesanato de bolsa de crochê, de vagonite, de linha e de fita, de sabonete artesanal ministrada pelo Consórcio Construtor Integra Tietê-Sabesp, de crochê, de pintura em tecido e em pano de prato; de tricô, crochê e bordado.
A agenda de atividades inclui ainda um bate-papo com a subsecretária Vanessa de Jesus sobre serviços e projetos oferecidos pela pasta, aula de ginástica, de yoga e treino de ginástica funcional. Interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp ((11) 2472-1213.
Os endereços das cinco Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Programação
18/5 (segunda-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Treino de ginástica funcional – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Curso de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
9h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
10h – Curso de Inclusão Digital 60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital 60+ – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Curso de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de sabonete artesanal – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
19/5 (terça-feira)
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
20/5 (quarta-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
8h15 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Bate-papo com a subsecretária – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de bolsa de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Oficina de sabonete artesanal – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
21/5 (quinta-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
10h – Curso de Inclusão Digital 60+ – Casada Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
13h – Curso de Inclusão Digital 60+ – Casada Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Oficina de pintura de pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima
22/5 (sexta-feira)
8h às 16h – Ginástica – Casa da Mulher Guarulhense Haroldo Veloso
14h – Roda de conversa “Maternidade e profissão, como conciliar?” – Casa da Mulher Guarulhense Pimentas
14h – Bate-papo com a subsecretária – Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense Recreio São Jorge
14h – Aula de tricô, crochê e bordado – Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima