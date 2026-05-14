Grupo de universitários participa de trilha noturna no Bosque Maia

A Secretaria do Verde Clima e Sustentabilidade (SVCS) realizou na noite de quarta-feira (13), uma trilha noturna no Bosque Maia com a participaram 11 membros do grupo Acadêmicos Raízes da Ciência, formado por alunos da Universidade Guarulhos.

A atividade acontece na área do Bosque Maia, o maior parque urbano da cidade, onde os participantes têm a oportunidade de conhecer o local de uma maneira diferente.

Durante o trajeto é possível conhecer a flora e fauna noturnas que o parque abriga. Acompanhados pelos educadores ambientais da SVCS, os participantes aprendem sobre os hábitos dos animais que dormem durante o dia e ficam ativos à noite e ainda as plantas que somente florescem e exalam perfume no período noturno, atraindo polinizadores essenciais para a propagação e a sobrevivência das mesmas.

A Secretaria do Verde agenda a trilha noturna bimestralmente sob demanda, com no mínimo dez e no máximo 20 participantes. Grupo de amigos, clubes, escolas e associações podem se inscrever e esclarecer dúvidas, através do endereço eletrônico [email protected].