Espetáculo ‘Envelhe-É-Ser’ leva a força da mulher madura ao palco do Teatro Padre Bento

Na noite do próximo domingo (17), o Teatro Padre Bento recebe o espetáculo “Envelhe-É-Ser”, protagonizado por sete idosas do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena que dramatizarão suas próprias histórias de vida, deixando fluir as lembranças, sonhos e momentos de coragem. A apresentação é gratuita e tem início às 17h.

A montagem foi construída a partir de nove meses costurando encontros, despertando vozes adormecidas e bordando histórias no tecido do tempo. O elenco, constituído de mulheres maduras, utilizou de seus próprios relatos para a construção de cenas que atravessam memórias, passando por temas como infância, lendas urbanas, folclore brasileiro, momentos de dificuldade para desaguar no tema principal: a beleza e a força da mulher madura, tudo isso sem romantizar a chamada “melhor idade” e os desejos que ainda carregam para o futuro.

Centro de Convivência do Idoso

Vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Guarulhos, as unidades do Centro de Convivência do Idoso estão instaladas no Jardim Santa Mena e no Gopoúva.

Nelas o público com idade a partir de 60 anos encontra um espaço acolhedor com atividades que proporcionam autonomia, saúde e interação, além de bailes que trabalham a socialização e a diversão. Também é possível participar de aulas de artesanato, esportes adaptados, música e atendimento socioassistencial.

A unidade Santa Mena fica na avenida Salgado Filho, 1.732 e o telefone para mais informações é (11) 2408-3708. Já a unidade Gopoúva fica na avenida Leopoldo Cunha, 85, e o telefone é (11) 2408-9800.

Serviço

Espetáculo Envelhe-É-Ser

Dia 17 de maio às 17h

Teatro Padre Bento | Rua Francisco Foot, 3 Jardim Tranquilidade

Apresentação gratuita | Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-envelhe-e-ser/3398603