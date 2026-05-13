Guarulhos realiza capacitação em tuberculose para profissionais de enfermagem de UBS

Com o objetivo de intensificar as ações de controle e enfrentamento à tuberculose no município, a Prefeitura de Guarulhos realizou, na quarta-feira, dia 6, uma capacitação voltada aos enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A atividade, organizada pelo Programa Municipal de Controle da Tuberculose, reuniu 63 profissionais em formato online para alinhar estratégias de vigilância e assistência.

Durante as três horas de treinamento, o enfermeiro Anderson Adão Rodrigues e a coordenadora do programa, Marli Miranda Vieira, abordaram aspectos cruciais para o manejo da doença na Atenção Primária. O foco principal foi a identificação precoce de casos suspeitos, a padronização dos fluxos de atendimento e a atualização dos protocolos de diagnóstico e tratamento.

Diante do atual cenário epidemiológico, a Secretaria da Saúde destaca que o diagnóstico rápido e o acompanhamento rigoroso dos pacientes são as ferramentas mais eficazes para interromper a cadeia de transmissão e evitar complicações graves, como internações e óbitos.

A iniciativa faz parte de um cronograma de educação permanente que visa a qualificar a resposta dos serviços públicos de saúde. Ao integrar as ações de assistência e vigilância, Guarulhos reafirma seu compromisso em reduzir os indicadores da doença e garantir um cuidado mais humanizado e eficiente à população.