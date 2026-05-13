Pimentas recebe ação do Maio Amarelo voltada aos motociclistas

A movimentada avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Pimentas, recebeu, na manhã desta quarta-feira (13) uma nova edição do Pit Stop Motociclista, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), voltada ao Maio Amarelo e que tem por objetivo conscientizar os motociclistas quanto à importância da segurança no trânsito.

Para promover a ação, a Semob contou com a parceria da Yamaha Motoshop e do Detran-SP, que montaram uma infraestrutura para receber os motociclistas que, ao serem abordados, eram orientados sobre a legislação de trânsito e a importância de adotar uma direção segura com o objetivo de se evitar mortes e feridos no trânsito.

Além das orientações, os condutores participaram de uma atividade imersiva por meio de óculos que simulam a visão sob o efeito de bebidas alcoólicas, drogas, sonolência e medicamentos controlados, além de serem agraciados com chaveiros, bonés, sacolas bag e antenas corta-pipas.

Shopping

Nesta quinta-feira (14), o Maio Amarelo chega ao Internacional Shopping Guarulhos. No centro de compras estão previstas duas ações. A primeira ocorre no novo bolsão de embarque e desembarque para motoristas por aplicativo, das 9h às 11h.

Em seguida, a atividade com os óculos especiais será promovida com os clientes que frequentam o local.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.