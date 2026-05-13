Unidades de saúde de Guarulhos recebem certificação internacional por excelência no atendimento a casos de AVC

A Prefeitura de Guarulhos realizou, nesta quarta-feira (13), no Centro Municipal de Educação Adamastor, uma cerimônia oficial para a entrega da certificação internacional da Iniciativa Angels às unidades de saúde do município. O selo reconhece a excelência e a agilidade das equipes locais no atendimento a casos de acidente vascular cerebral (AVC), fruto de um treinamento intensivo voltado ao salvamento de vidas e à redução de sequelas.

O reconhecimento foi entregue às equipes do SAMU Guarulhos, do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), do Hospital Municipal de Urgência (HMU) e do Complexo Hospitalar Padre Bento (CHPB). Essas unidades destacaram-se pela rigorosa aplicação dos protocolos do Projeto Angels, uma consultoria internacional desenvolvida pela Boehringer Ingelheim, que capacita profissionais para oferecerem um tratamento rápido, seguro e eficaz, monitorando indicadores que comprovam a eficiência da rede pública da cidade.

A certificação representa um marco para a saúde municipal, consolidando Guarulhos como uma referência no atendimento especializado. A integração entre o serviço móvel de urgência e as unidades hospitalares garante que o paciente receba o cuidado necessário no menor tempo possível, fator determinante para o prognóstico de quem sofre um AVC, uma das principais causas de mortalidade e incapacidade funcional no mundo.

Com esta qualificação permanente, a administração pública reforça seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Além do aparato técnico e da agilidade no tempo de resposta, o projeto foca na humanização do atendimento, assegurando que os munícipes tenham acesso a um suporte de saúde com padrões internacionais de qualidade e segurança.