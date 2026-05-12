Programa da Prefeitura integra e prepara novos servidores para melhor atender à população

Na quinta-feira (8) a Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos promoveu o segundo encontro presencial do Programa de Integração para novos servidores, conhecido como Aterrissa em Gru, no Adamastor. A proposta busca oferecer aos novos integrantes do serviço municipal as ferramentas necessárias para o desempenho de suas funções com excelência.

Iniciada neste ano, a ação visa acolher, capacitar e a integrar os novos servidores efetivos do município, promover o alinhamento com a cultura organizacional e fortalecer o desenvolvimento profissional no serviço público. Implementado pela Esap, integrante do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Gestão, o Aterrissa em Gru já atendeu 77 servidores.

Aterrissa em Gru

O encontro presencial é um momento de acolhimento, troca de experiências e de reflexão sobre o papel do servidor público. A programação inclui dinâmicas e a participação de servidores experientes, que compartilham suas trajetórias profissionais com os ingressantes.

Além dessa atividade, os novos contratados participam também de um curso na modalidade ensino a distância (EAD), por meio do Moodle ESAP, composto por 14 módulos. Entre os temas abordados estão: papel do servidor público, frequência e jornada de trabalho, vencimentos e adicionais, obrigações e deveres, proibições e penalidades, além de saúde e segurança do trabalho.

Para o Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, o programa é uma importante ferramenta de gestão de pessoas, que auxilia os servidores em um momento fundamental de suas trajetórias profissionais no serviço público.