Gestores da Prefeitura participam de conferência sobre o uso eficiente de dados georreferenciados

Nesta terça-feira (12) aconteceu no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo, uma conferência voltada a analisar e desenvolver usos de dados georreferenciados para dinamizar diversas áreas da administração e manutenção municipais. Além da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), também estiveram presentes as secretarias de Segurança Urbana, do Verde, Clima e Sustentabilidade e a da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil.

O georreferenciamento consiste no uso de imagens de satélites e seu cruzamento com bases avançadas de dados para otimizar a informação e direcionar as ações da Prefeitura.

Para o prefeito Lucas Sanches, a busca para o aprimoramento do serviço público é fundamental. “Trazer para Guarulhos a realidade das cidades inteligentes é um ponto crucial, uma vez que é capaz de relacionar informações sensíveis para as mais diversas finalidades, tais como combate à criminalidade, ações de preservação ambiental, prevenção a catástrofes naturais, controle de dados populacionais, zoneamento e zeladoria municipal. Tudo isso gerido por um sistema inteligente, trazendo para a cidade uma nova dimensão prática para nortear ações e planejamento, fazendo uso da tecnologia para aplicar corretamente os recursos humanos e financeiros da Prefeitura”, afirmou o Prefeito.

A conferência foi ministrada pelos profissionais da empresa Geopixel, cujo sistema já é parte da rotina de diversas cidades brasileiras, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba. Com a participação da banca multissetorial de secretarias municipais, foi atingido o objetivo de traçar metas concretas para o uso desta importante tecnologia, mediado pela SCTI, dentre todas as atividades rotineiras da administração guarulhense.