Ações contra o Aedes aegypti alcançam 58 locais em Guarulhos

Ao longo da última semana, entre os dias 4 e 8 de maio, a Prefeitura de Guarulhos intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya, em 58 locais da cidade. Executado pelos agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o trabalho incluiu bloqueios com remoção de criadouros, vistorias em pontos estratégicos com maior risco de infestação, avaliação de densidade larvária (ADL) e atendimento a denúncias encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (04), as ações de bloqueio foram realizadas no Taboão, Vila Endres, Bom Clima, Cidade Industrial Satélite e Jardim das Nações. Pontos estratégicos foram verificados na Vila Rio de Janeiro e Jardim Presidente Dutra. O atendimento a denúncias ocorreu na Vila São Luiz, Vila Aires, Centro e Cidade Aracília. A avaliação de densidade larvária foi realizada na Vila São Jorge, Vila Galvão, Jardim São Domingos, Vila Fátima, Conjunto Marcos Freire, Pimentas e Jardim Bananal.

Na terça-feira (05), os bloqueios contemplaram os bairros Parque Cecap, Jardim Maria de Lourdes e Vila Fiuza. A avaliação de densidade larvária acorreu no Parque Primavera, Vila Fátima, Vila São Jorge, Bom Clima, Itaim, Jardim São João, Jardim Presidente Dutra, Parque Santos Dumont e Pimentas. Pontos estratégicos foram inspecionados no Jardim Adriana, Vila Galvão, Bonsucesso, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Grande. As denúncias foram apuradas no Morros e Jardim Presidente Dutra.

Na quarta-feira (06), os bloqueios se concentraram no Parque Cecap, Centro, Vila Rosália, Jardim Flor do Campo e Vila Augusta. A avaliação de densidade larvária foi realizada no Jardim Barbosa, Vila Fátima, Vila Galvão, Bom Clima, Jardim Presidente Dutra, Jardim São João, Jardim Bananal, Pimentas e Jardim São Domingos. Pontos estratégicos foram averiguados no Taboão, Jardim Almeida Prado, Jardim Paraíso, Jardim Nova Cidade e Água Chata. Denúncias foram atendidas no Centro, Parque Primavera, Jardim Angélica e Parque São Miguel.

Na quinta-feira (07), a ação de bloqueio incluiu o Jardim Ponte Alta. A avaliação de densidade larvária aconteceu na Vila São Jorge, Jardim São Domingos, Vila Fátima, Vila Galvão, Bom Clima, Vila Any, Jardim Cumbica, Jardim São João e Parque Jurema. As equipes também analisaram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cumbica, Cidade Cumbica e Jardim Repouso São Francisco, além de responderem às denúncias na Vila Clotilde, Vila Carmela II e Jardim Bela Vista.

Na sexta-feira (08), os agentes seguiram com bloqueios no Jardim Santo Afonso, Jardim São João e Jardim Guilhermino. Em paralelo, fiscalizaram pontos estratégicos no Jardim Divinolândia, Cidade Seródio e Conjunto Habitacional Haroldo Veloso. A avaliação de densidade larvária ocorreu no Cidade Seródio, Jardim Cumbica, Jardim São João, Cidade Soberana e Lavras.

Os resultados dessas ações dependem diretamente do envolvimento da população. A Prefeitura orienta que os moradores mantenham quintais e áreas externas livres de objetos que possam acumular água e recebam os agentes do CCZ e das UBS durante as visitas domiciliares. A adoção desses cuidados no dia a dia é fundamental para interromper o ciclo do mosquito e reduzir os riscos de transmissão das doenças. Até o momento, o município registra 238 casos confirmados de dengue.