Prefeitura promove desassoreamento de trecho do córrego Taboão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administração Regional (SAR), promoveu nesta segunda-feira (11) o desassoreamento trecho do córrego Taboão, na rua do Araújo. O serviço foi coordenado pela regional Taboão.

O desassoreamento é realizado com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que faz a retirada de resíduos do leito do córrego. A medida tem por objetivo melhorar a fluidez e a capacidade de vazão das águas prevenindo, assim, alagamentos da região.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, iniciativa da Prefeitura voltada à prevenção de alagamentos, além de reafirmar o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana. As ações são promovidas pela SAR por meio de suas oito regionais.