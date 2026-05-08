Arqueira e Lutadora Medieval guarulhense é destaque da Festa das Nações

A Festa das Nações começou nesta sexta-feira (08) no Bosque Maia repleta de atrações. O grande destaque é a presença da arqueira medieval e lutadora, Monalisa Lobo. Guarulhense, ela trouxe para o evento um arco e flecha medieval que os participantes poderão testar suas habilidades.

Monalisa é criadora do Medieval Experience Brasil que acontece em São Paulo. “Como cidadã guarulhense, é uma honra levar para minha cidade o esporte dos Combates Medievais com Armadura e um pouco de Arquearia gratuita, para que os cidadãos possam usufruir um pouco do Medieval Experience, evento que faço há 10 anos e que desejo muito ver na cidade que amo e onde nasci”, destacou.

O Medieval Experience Brasil reuniu diversas atrações inspiradas na era medieval, com torneios de combate, mercadores de diferentes reinos e uma ambientação temática que transportou o público para outra época. Os visitantes puderam aproveitar apresentações artísticas, artesanato, jogos medievais e experiências culturais variadas. O festival também contou com atividades como esgrima, música, dança, arquearia, gastronomia temática, presença de personagens caracterizados, cervejas artesanais, mercado medieval, concurso de fantasias e outras atrações.

E em Guarulhos, a expectativa é de sucesso. “Eu sou guarulhense, com muito orgulho, e organizadora do maior evento medieval do Brasil. Isso significa Guarulhos levando cultura não só para São Paulo, mas para o Brasil e o mundo. Já estive em diversos estados e também lutando em países como Alemanha, Argentina e Itália. Luto fora do país levando o combate medieval e a cultura que eu tanto amo para diversos lugares e agora, com muita honra, podendo trazer um pouquinho do que a gente faz para a minha cidade natal. Poder trazer para cá o meu trabalho é muito gratificante. Me sinto muito feliz com a oportunidade

Monalisa também participa de combates medievais com armadura, tendo já sido campeã sul-americana em 2023 e 2025, além de ter lutado pela seleção da Inglaterra em torneio internacional europeu, ficando com medalha de prata em 2024. Para ela o combate medieval é um esporte e também significa defesa pessoa e resistência contra a violência que existe contra as mulheres. “O combate medieval me ensinou a não tolerar a violência contra as mulheres e hoje eu sei me defender”, disse.

A Festa das Nações acontece até o dia 17 de maio com gastronomia internacional, cultura, música ao vivo, artesanato e entretenimento para todas as idades. Com entrada gratuita, o evento acontece de quarta a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados, domingos e feriado, das 11h às 22h.

A proposta vai além de um festival gastronômico. A Festa das Nações chega com estrutura ampliada, curadoria criteriosa e programação pensada para proporcionar ao público uma imersão cultural completa, consolidando o Bosque Maia como um dos principais destinos de lazer e eventos da região metropolitana.

Diversidade gastronômica

O público poderá fazer uma verdadeira viagem pelos sabores do mundo, com operações que representam diferentes países e estilos culinários. Entre os destaques estão hambúrgueres defumados, smash burgers e frango frito com batata, representando os Estados Unidos, além de forte presença da culinária brasileira com camarão, espetos, torresmo de rolo, pernil, comida nordestina, pastel e doces. A culinária italiana chega com massas artesanais, pizzas, parmegiana e panquecas, enquanto a gastronomia oriental marca presença com pratos japoneses e coreanos. Completam o cardápio churros espanhóis, pratos alemães, sabores colombianos e doces portugueses.

A Festa das Nações contará com palco para shows e apresentações culturais ao longo de todos os dias, criando um ambiente dinâmico e convidativo. A ambientação temática e a padronização das operações contribuem para uma experiência confortável, segura e visualmente atrativa.

Um dos grandes diferenciais desta edição é a Arena Kids, espaço exclusivo para o público infantil, com brinquedos e atividades que garantem entretenimento para as crianças e tranquilidade para as famílias. A proposta é transformar o evento em um programa completo para diferentes gerações.

Bosque Maia: histórico de grandes eventos

Nos últimos anos, o Bosque Maia vem se consolidando como o principal palco de grandes eventos em Guarulhos, tendo recebido iniciativas como o Arraial Guarulhos e a Vila Gastronômica de Natal. Esse histórico reforça a capacidade do espaço em receber grandes produções e amplia a expectativa para a Festa das Nações.

Mais do que um evento, a Festa das Nações representa uma iniciativa de valorização da diversidade cultural de Guarulhos, cidade marcada pela presença de diferentes povos e tradições. O evento contribui diretamente para o fortalecimento do turismo local e da economia criativa, gerando oportunidades para empreendedores, expositores e artistas.

A Festa das Nações é uma iniciativa do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos e será realizada pela empresa Espaço Inter Eventos Ltda., vencedora do Chamamento Público nº 03/2026 – SCT. O chamamento prevê a outorga de autorização de uso do Bosque Maia para a organização, produção, execução e exploração comercial do evento. A autorização de uso do espaço público é concedida pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, e o evento conta com total apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Serviço

Festa das Nações de Guarulhos

Data: 8 a 17 de maio de 2026

Horários: Quarta a sexta-feira: 17h às 22h

Sábados, domingos e feriado: 11h às 22h

Local: Bosque Maia Endereço: Avenida Paulo Faccini, s/nº – Macedo – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Entrada: Gratuita

Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos