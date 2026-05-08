Prefeitura leva mensagem do Maio Amarelo a motoristas de ônibus

No vai e vem do transporte coletivo que movimenta os terminais Pimentas e São João, a Prefeitura de Guarulhos aproveitou o pouco tempo de pausa dos motoristas de ônibus para conscientizá-los sobre a importância da segurança viária. A atividade, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), fez parte da programação de ações da campanha Maio Amarelo, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Durante a ação, os servidores da Semob abordaram os motoristas e falaram sobre tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. Eles também entregaram aos profissionais do transporte público municipal uma garrafa térmica com o tema da campanha e um kit lanche.

Programação

Na manhã deste sábado (9), no Clube do Parque Cecap, a Semob promoverá uma ação de conscientização voltada aos motociclistas que integram o Motoclube Águias de Cristo.

Já na segunda-feira (11), na sede da Semob, localizada na Vila Barros, a Prefeitura celebrará o Dia do Agente com um evento exclusivo para os agentes de Trânsito e Transportes da cidade.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito, bem como sobre a importância da responsabilidade na direção para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.