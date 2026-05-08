GCM captura foragido e prende criminoso por furto de cabos em ações na cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou um foragido da Justiça no Jardim Terezópolis e prendeu um criminoso por furto de fios e cabos de energia no Jardim Presidente Dutra, nesta sexta-feira (8).

No Terezópolis, a equipe localizou o procurado após alerta da Central de Segurança Integrada (CSI), que identificou uma motocicleta ligada ao suspeito. Ele foi abordado e detido por mandado de prisão em aberto.

Já no Presidente Dutra, agentes flagraram um homem furtando cabos da rede pública na avenida Papa João Paulo I. Ele foi preso em flagrante, junto com os materiais.

As ocorrências foram encaminhadas aos distritos policiais da cidade.