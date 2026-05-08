Prefeitura promove a limpeza manual de bocas de lobo no Picanço

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (8), a limpeza manual de bocas de lobo na esquina das ruas Abata e Edson de Souza, no Picanço. O serviço foi supervisionado pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Os equipamentos que integram o sistema de drenagem, foram limpos e desobstruídos manualmente pela equipe, que retirou os resíduos e detritos que impediam a captação e fluidez das águas pluviais.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.