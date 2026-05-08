Guarulhense pode destinar parte do imposto de renda para fundos municipais da criança e do idoso

A declaração do imposto de renda, que neste ano deve ser feita até o dia 29 de maio, pode ser um meio de transformar vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Por meio do Imposto Solidário, a população pode destinar parte do IR devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e também para o Fundo da Pessoa Idosa de Guarulhos, ou seja, ao invés de pagar todo o imposto ao governo, é possível apoiar os projetos municipais.

O contribuinte não paga nada a mais e os valores destinados serão abatidos do imposto a pagar ou acrescidos à sua restituição, conforme o resultado da declaração. O limite de destinação é de 3% para cada fundo.

A escolha deve ser assinalada no momento da declaração, acessando a aba Doações Diretamente na Declaração, logo após informar seus rendimentos, pagamentos e demais dados. Não é necessário escolher apenas um, já que é possível apoiar os dois fundos repetindo o procedimento em outra aba.

Concluindo a declaração, o programa gera o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) correspondente à cada destinação realizada, que necessita de pagamento.

Fundos municipais

Os fundos municipais de Defesa da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa são instrumentos de captação de recursos destinados a projetos que garantem o bem-estar destes públicos na cidade, apoiando programas de entidades assistenciais.

Ambos estão instalados na avenida Emilio Ribas, 1.247, no Jardim Tijuco. O e-mail para contato é [email protected].