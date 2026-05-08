Vivência arteterapêutica para mulheres com fibromialgia recebe inscrições

Estão abertas inscrições para mulheres com fibromialgia participarem da vivência arteterapêutica gratuita Mulheres de Fibra: Transformando Dor em Flor, que será realizada na próxima terça-feira (12), às 14h, na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), próxima à praça Gilberto Van Mill, conhecida como praça das Pedras. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp e telefone (11) 2414-3685, deixando o nome completo e contato. As vagas são limitadas.

A atividade da pasta utiliza técnicas de arteterapia e relaxamento, que possibilitam às participantes elaborar suas emoções. No encontro, as mulheres receberão também informações e orientações sobre os direitos da pessoa com fibromialgia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.