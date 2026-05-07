Casamento Comunitário recebe inscrições até 15 de maio

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebe até o próximo dia 15 de maio as inscrições para o Casamento Comunitário 2026, iniciativa que proporciona aos casais a oficialização da união civil, promovendo cidadania, dignidade e o fortalecimento dos vínculos familiares. A inscrição deve ser feita presencialmente na sede do órgão, instalada na avenida Emílio Ribas, 1.315, Gopoúva.

Os noivos devem estar munidos de original e cópia do RG de ambos, certidão de nascimento para os solteiros, entre outros documentos exigidos, que podem ser verificados através do WhatsApp (11) 93243-7345. Para participar é necessário morar em Guarulhos há mais de um ano e ter renda mensal conjunta de até dois salários mínimos vigentes. O pagamento de uma taxa no valor de R$19,20 é obrigatório no cartório.

Para Carol Sanches, primeira-dama da cidade, o objetivo é oferecer um dia especial e cheio de significado. “É um momento único na vida de muitos casais, cheio de significado, carinho e acolhimento”, disse.

Serviço

Casamento Comunitário 2026

Inscrições até 15 de maio na sede do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos

Endereço: Avenida Emílio Ribas, 1.315, Gopoúva

Contato WhatsApp: (11) 93243-7345