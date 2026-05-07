Prefeitura realiza curso de introdução à meliponicultora neste sábado

O Centro de Educação Virgínia Ranali (anexo ao Bosque Maia) realiza neste sábado (9) mais uma edição do curso Introdução à Meliponicultura. O encontro acontece a partir das 10h, trata da criação e da proteção das abelhas sem ferrão, como a jataí, por exemplo.

A oficina tem participação livre e gratuita e irá abordar, além da criação de abelhas sem ferrão, a ecologia e a biologia das abelhas nativas, manejo básico, plantas atrativas e jardins para abelhas e ainda a diferença entre apicultura (criação de abelhas com ferrão).

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 2475-9848. O CEA Virgínia Ranalli fica na avenida Papa João XXIII nº 219 – Parque Renato Maia.