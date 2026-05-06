Dia das Mães no Internacional Shopping traz campanha com foco em bem-estar e autocuidado

Em celebração ao Dia das Mães, o Internacional Shopping realiza uma campanha que combina consumo e experiência sensorial. Entre os dias 29 de abril e 10 de maio, clientes que acumularem R$400 em compras podem trocar suas notas fiscais por um kit de beleza, mediante cadastro no aplicativo oficial do empreendimento, o inter+.

A ação oferece um kit exclusivo, composto por um óleo hidratante Nativa SPA Ameixa, de O Boticário (200ml), e um cleansing oil da Quem Disse, Berenice? (30ml), reforçando a proposta de autocuidado e bem-estar. A participação é limitada a um kit por CPF, enquanto durarem os estoques.

Para participar, é necessário realizar o cadastro das notas fiscais diretamente pelo app do empreendimento, o inter+, ferramenta que concentra as campanhas e benefícios do shopping e passou recentemente por uma reformulação, com melhorias na navegação e na experiência do usuário.

Além de viabilizar a participação na campanha de Dia das Mães, o aplicativo também reúne outras ações promocionais em andamento, como a campanha “O inter+ te dá um apartamento”. Na iniciativa, a cada R$750 em compras nas lojas participantes, os clientes podem cadastrar as notas fiscais no app e receber números da sorte para concorrer ao prêmio, o que amplia as possibilidades de engajamento e participação simultânea em diferentes campanhas do shopping.

“A campanha de Dia das Mães foi pensada para valorizar o momento de escolha do presente, trazendo uma experiência que vai além do consumo. Apostamos em itens que despertam sensações, promovem bem-estar e reforçam o cuidado, criando uma conexão mais afetiva com o público em uma data tão significativa. O aplicativo tem um papel central nesse processo, ao concentrar diferentes ações e ampliar as oportunidades de participação dos clientes ao longo do período”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O ponto de retirada dos brindes está localizado no piso térreo, próximo à Smart Fit, durante o período da campanha.

Serviço

Campanha de Dia das Mães – Internacional Shopping

Período: 29 de abril a 10 de maio.

Mecânica: A cada R$400 em compras, ganhe 1 kit de beleza (limitado a 1 por CPF).

Cadastro: Pelo inter+, aplicativo oficial do Internacional Shopping.

Local de retirada: Piso térreo, próximo à Smart Fit.





Sobre o Internacional Shopping

Localizado estrategicamente na Rodovia Presidente Dutra e próximo à Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping atende clientes de diversas regiões da Grande São Paulo, sendo um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento da cidade de Guarulhos. Com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, o shopping reúne grandes marcas como Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, entre outras.

O empreendimento também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, além do Bolix, com 24 pistas exclusivas de boliche. O complexo Cinemark do Internacional Shopping é o maior do país em número de assentos, com 4.031 lugares divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping ainda conta com serviços diferenciados para o público, como uma unidade do Poupatempo Guarulhos, ampliando as facilidades disponíveis aos visitantes.