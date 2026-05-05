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CadMóvel leva serviços assistenciais para mais próximo da população em três bairros neste mês

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Fábio Nunes Teixeira / PMG

O CadMóvel, serviço de atendimento socioassistencial da Prefeitura de Guarulhos, atende em três endereços no mês de maio. Funcionando como uma unidade itinerante da Central do CadÚnico, o equipamento possibilita às famílias em situação de vulnerabilidade acesso ao Cadastro Único para Programas Sociais e, portanto, a uma série de benefícios oferecidos aos cidadãos.

A primeira unidade está instalada no CEU Bonsucesso, na avenida Paschoal Thomeu, e atende das 8h às 17h. Já a segunda na Instituição Allan Kardec Alice Pereira, na rua Ipacaeta, 51 – Jardim Presidente Dutra, com atendimento das 8h às 16h e a terceira no Núcleo do Idoso, na rua dos Jesuítas, 483 – Cidade Industrial Satélite de São Paulo, e recebe a população das 8h às 17h.

Serviços disponíveis

Nos endereços elencados acima, a população poderá se cadastrar e receber informações de serviços como o Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tarifa social de energia elétrica e água, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, aposentadoria para pessoas de baixa renda, isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e Enem, ID Jovem, BPC Escola e outros.

Para ser atendido é necessário apresentar RG, CPF, Certidão de Casamento e Carteira de Trabalho (física ou digital), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral e comprovante de endereço. Para o atendimento de crianças e adolescentes é necessário apenas o RG, CPF, Certidão de Nascimento, o nome da escola e série que cursam.

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