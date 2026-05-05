Polo Ativação 60+ Vila Alzira oferece aulas de ginástica, ritmos, alongamento e pilates para idosos

O polo Vila Alzira do projeto Ativação 60+ recebe a população da melhor idade em dois dias da semana com aulas de ginástica adaptadas e monitoradas para trabalhar o envelhecimento saudável dos idosos da região do Pimentas. Às segundas-feiras, às 18h, acontecem as aulas de ginástica e ritmos e, em seguida, às 19h, de alongamento. Já na quarta, a partir das 18h é a vez das aulas de pilates e ginástica, seguidas das aulas de pilates e ritmos.

Para se inscrever, basta comparecer no polo, instalado na estrada Pimentas, São Miguel 1.080 – Vila Alzira, no horário da aula. Dúvidas sobre o projeto podem ser tiradas através do WhatsApp (11) 9-6635-8439.

Qualidade de vida para a terceira idade

Presente em mais de 80 espaços da cidade, o Ativação 60+ recebe idosos de todos os bairros em aulas gratuitas de ginástica funcional (alongamento, pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento com psicólogo, assistente social e nutricionista. Os endereços dos demais polos podem ser conferidos no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993.

Serviço

Ativação 60+ | Atividade física gratuita para idosos

Endereço: Estrada Pimentas, São Miguel, 1.080 – Vila Alzira

Aulas às segundas e quartas-feiras, a partir das 18h

Foto: Sidnei Barros

05/05/2026