Prefeitura recolhe descarte irregular em vias em quatro bairros

Um sofá de dois lugares, colchão, restos de um guarda-roupa e isopor utilizado na construção civil foram recolhidos na rua Cabo Moisés de Oliveira pela Prefeitura de Guarulhos, na manhã desta segunda-feira (4). Assim como na via localizada no Picanço, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a remoção de descartes irregulares em pontos no Cabuçu, Jardim Flor da Montanha e Vila Galvão.

Os materiais foram retirados da rua Almeida Torres (Cabuçu), rua Dona Tecla (Picanço), rua Edson de Souza (Jardim Flor da Montanha) e da praça Santos Dumont (Vila Galvão).

Além de móveis, a regional Vila Galvão/Cabuçu da SAR removeu restos de materiais oriundos da construção civil, resíduos de vegetação, vaso sanitário, embalagens descartáveis, entre outros.

A população pode colaborar com a administração municipal, denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.