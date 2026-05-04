Prefeitura intensifica combate à dengue com ações em 45 localidades

Na semana passada, entre os dias 27 e 30 de abril, a Prefeitura de Guarulhos realizou uma série de ações estratégicas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya, em 45 locais da cidade. As atividades, realizadas rotineiramente pelas equipes de agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), incluíram bloqueio, vistorias em pontos estratégicos, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e atendimento a denúncias.

Na segunda-feira (27), as ações de bloqueio foram concentradas na Vila Leonor e Jardim Munhoz. Pontos estratégicos foram verificados no Parque Primavera, Parque Mikail, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge, Jardim Fátima, Jardim Presidente Dutra e Jardim Santa Terezinha. Já denúncias de focos de dengue ocorreram na Vila Augusta, Jardim Santa Cecília e Cidade Seródio. A avaliação de densidade larvária ocorreu no Jardim Paraventi, Parque Renato Maia, Gopoúva, Centro, Ponte Grande, Vila Augusta, Itaim, Jardim Maria Dirce e Jardim Aracília.

Na terça-feira (28), as equipes atuaram com bloqueios na Vila Augusta e Jardim Flor da Montanha. A ADL, foi realizada no Jardim Ponte Alta I, Jardim Maia, Jardim Paraventi, Vila Fátima, Vila Galvão, Torres Tibagy, Pimentas e Centro. Já as vistorias em pontos estratégicos ocorreram no Jardim Flor da Montanha, Bonsucesso e Cidade Soberana, enquanto o atendimento a denúncias contemplou o Parque das Nações, Jardim Nova Cidade e o Parque São Miguel.

Na quarta-feira (29), o trabalho de bloqueio foi efetuado exclusivamente no Jardim dos Pimentas. Já a ADL ocorreu no Jardim Acácio, Vila Fátima, Itaim, Jardim Nova Cidade, Jardim das Oliveiras II, Vila Carmela I, Vila Carmela II, Taboão e Vila Any. Em paralelo, as vistorias em pontos estratégicos avançaram pelo Picanço, Bonsucesso, Cidade Soberana e Jardim Triunfo. O atendimento a denúncias aconteceu na Vila Paraíso.

Na quinta-feira (30), a ação de bloqueio incluiu o Jardim dos Pimentas. A ADL englobou os bairros Jardim Paraíso, Jardim Bela Vista, Bonsucesso, Água Chata e Vila Carmela I. As equipes também verificaram pontos estratégicos na Vila Augusta, Centro, Macedo e Bonsucesso. As denúncias foram apuradas no Jardim Maia.

A Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental no enfrentamento à dengue e orienta a adoção de medidas simples e contínuas de prevenção, como a eliminação de recipientes no quintal que acumulam água e o recebimento dos agentes de combate às endemias.

Atualmente, a cidade registra 219 casos confirmados de dengue em 2026.