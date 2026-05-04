Prefeitura inicia campanha Maio Amarelo com ação voltada aos motociclistas

A Prefeitura de Guarulhos promoveu, na manhã desta segunda-feira (4), no Espaço Motoboy, localizado na avenida Guarulhos, o início das ações do Maio Amarelo, campanha que ocorre em todo o país e que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Os motociclistas que passaram pelo espaço puderam participar de uma atividade imersiva com os óculos de simulação da visão sob efeito do álcool e da fadiga, além de outras atividades programadas pela organização. Além disso, foram realizadas premiações de capacete, capa de chuva, luvas e antenas corta-pipa por parte de empresas participantes do evento.

O evento contou com a participação da Secretaria da Saúde, que realizou a distribuição de autotestes de HIV, lubrificante e preservativos masculinos e femininos. Quem também esteve presente foram os parceiros da Semob, Yamaha e Detran-SP. O evento teve ainda com a presença de autoridades municipais e exposição de veículos do transporte coletivo envelopados com o tema e com o laço que simboliza a campanha.

Pit Stop

Na quarta-feira (6), das 13h às 17h, no cruzamento da avenida Timóteo Penteado com a rua Anice, a Semob promoverá uma nova ação para os “motocas”. Trata-se do Pit Stop Motociclista, iniciativa que contará com a distribuição de panfletos orientativos e brindes.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.