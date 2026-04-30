Guarulhos reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao crescimento regional

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) de Guarulhos participaram de mais uma reunião da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat), reforçando o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao crescimento regional.

O encontro realizado na segunda-feira, dia 27, e o prefeito Lucas Sanches foi representado pelo secretário da SDET, Rodrigo Redoschi. Na oportunidade, houve a apresentação do especialista em fusões e aquisições e consultor de negócios, Roberto Valverde, que trouxe reflexões sobre os desafios e caminhos para o fortalecimento das empresas nos territórios, contribuindo para o avanço de iniciativas estratégicas na área.

Durante a reunião, também foram debatidas ações importantes, como a construção de um cronograma de reuniões itinerantes e estratégias voltadas à inovação no estado de São Paulo. Outro destaque foi a participação na Feira do Empreendedor, ampliando as oportunidades de desenvolvimento para os municípios da região.

Na ocasião também foi ressaltada a importância da integração entre as cidades e do diálogo constante entre os gestores públicos como ferramenta essencial para impulsionar a economia local, gerar empregos e ampliar oportunidades para a população.

A iniciativa reuniu representantes de diversos municípios, consolidando o espaço como um ambiente de construção coletiva, troca de experiências e fortalecimento regional.