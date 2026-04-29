Grávida de 7 meses é agredida por namorado em Guarulhos

Uma adolescente de 16 anos, grávida de sete meses, foi brutalmente agredida pelo namorado, de 18, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no último fim de semana, e a jovem precisou ser internada devido à gravidade dos ferimentos. O agressor foi preso em flagrante.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (26), na rua Dona Alviza, nas proximidades do centro. Segundo informações, o casal voltava de uma festa quando iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o trajeto, o rapaz passou a agredir a vítima com socos e chutes, inclusive na barriga e na cabeça. A violência foi registrada por câmeras de segurança.

Após as agressões, o homem chegou a carregar a jovem nos ombros, mas ambos caíram novamente, momento em que ele retomou os ataques. Uma vizinha ouviu os gritos e acionou a Polícia Militar, que realizou a prisão no local. A adolescente solicitou medidas protetivas contra o agressor.