Handebol de Guarulhos conquista a Copa Sudeste em Minas Gerais

A equipe de handebol masculina Herkules/Aciseg/Guarulhos sagrou-se campeã invicta da Copa Sudeste de Handebol Juvenil Masculino 2026. Em uma final eletrizante realizada no domingo, dia 26, a equipe de Guarulhos venceu a A.D. Centro Olímpico-SP por 25 a 22, erguendo a taça em São Sebastião do Paraíso (MG).
A conquista do torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), assegura a vaga direta para a disputa do Campeonato Brasileiro de Clubes da categoria.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comentou que a conquista foi ainda mais emocionante por ter sido invicta na competição, mostrando a força do esporte do guarulhense.
Durante os cinco dias de competição, de 22 a 26 de abril, o time guarulhense demonstrou superioridade técnica e física. Avançou na fase de grupos com vitórias sobre o Itatiba (33×16) e Bravos Sports (36×14). No mata-mata, o domínio continuou: um placar elástico de 36 a 7 contra Varginha nas quartas e um novo triunfo sobre o Bravos Sports (38×13) na semifinal.
A decisão contra o Centro Olímpico foi o desafio mais equilibrado da jornada, fechando com o placar em 25 a 22 e garantindo o topo do pódio.
O título reafirma o excelente trabalho de base realizado em Guarulhos, consolidando o projeto como referência nacional no desenvolvimento de jovens talentos para o handebol brasileiro.