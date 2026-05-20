Skate é a grande novidade da 54ª Olimpíada Colegial Guarulhense

A grande novidade desta edição das Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) é a inclusão da modalidade do skate. O anúncio foi feito na segunda-feira (18) durante a realização do primeiro congresso técnico da competição. Promovida pela Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL), em sua 54ª edição, a OCG é o maior evento esportivo do município, movimentando mais de 10 mil alunos de escolas públicas e privadas.

A reunião contou com a presença de representantes das escolas com interesse na participação, além de coordenadores das modalidades e organizadores do evento. Na oportunidade, foi apresentado o regulamento que conta com diversas adequações, que podem ser conferidas no link https://portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br/regulamento.

No próximo dia 29 de junho será realizado um novo congresso técnico que definirá as tabelas de jogos, entre outros detalhes da competição, que terá início em 22 de agosto, com abertura oficial, e encerramento no dia 5 de setembro. As inscrições já estão abertas e seguem até dia 19 de junho.