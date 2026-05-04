Grande Liga de Futebol Feminino tem definição dos grupos

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL), realizou na quinta-feira (30 o congresso técnico da Grande Liga de Futebol Feminino – Série Rubi, que definiu os grupos por meio de sorteio. A competição reúne 14 equipes da cidade.

De acordo com o regulamento, as equipes foram divididas por quatro grupos:

Grupo A: Pimentas, R100, Guarani e 100_Limite FC;

Grupo B: Futkausa Academia de Futebol, Diamante Esporte Clube, Favela Inferninho FC e Real Vila Granada;

Grupo C: Favela São João, SEA FC e Cardoso City FC;

Grupo D: Fortafem, Pantanal e Favela Ponte Alta.

Nesta edição a Série Rubi contará com bem mais equipes. Em 2025 foram dez equipes participantes e o time do EC Vila Galvão sagrou-se campeão.

Para o secretário Ticiano Neves, o aumento de participantes nesta edição vem comprovar o sucesso da competição e também a evolução do futebol feminino na cidade, resultado do incentivo proporcionado pela administração municipal.