Handebol e tênis de mesa estão classificados para a fase regional dos Jogos da Juventude

A cidade de Guarulhos garantiu mais três classificações para a fase regional dos Jogos da Juventude, competição realizada pela Secretaria de Esportes do estado de São Paulo.

Na sexta-feira (10), as equipes de handebol masculina e feminina garantiram vaga na fase regional. Pelo feminino, Aciseg/Guarulhos venceu Mairiporã por 43 a 3. No masculino Herkules/Guarulhos fez 52 a 6 também contra Mairiporã. As disputas aconteceram no Ginásio Fioravante Iervolino.

No mesmo dia, a equipe masculina sub-18 Apagebask/Guarulhos venceu seu primeiro jogo contra Franco da Rocha, por 71 a 57, em disputa realizada na quadra adversária. O jogo de volta acontece no próximo dia 17, às 18h, no CSE João do Pulo, em Guarulhos.

Já no sábado (11) foi a vez do tênis de mesa masculino garantir classificação ao vencer Caieiras com resultado de 39 a 36. Bruno Leles, Miguel Massuda e Pedro Martins representaram a cidade, em uma parceria com a Escola de Tênis de Mesa Dunamis.

Com os resultados. as equipes juntam-se às categorias já classificadas: atletismo masculino e feminino, basquete feminino, basquete 3×3, judô masculino e feminino, tênis masculino e feminino, tênis de mesa feminino, vôlei de praia masculino e feminino. A próxima fase acontece em maio, com datas a serem definidas.