Alunos do Peis com deficiência visual participam do Dia do Desafio na piscina do Sesc Guarulhos

Nesta quarta-feira (27) os alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, participaram de uma vivência na piscina do Sesc Guarulhos. A atividade fez parte do Dia do Desafio – uma campanha mundial realizada sempre na última quarta-feira de maio, que visa a combater o sedentarismo, promovendo e incentivando a prática de atividades físicas e de esportivas.

Divididos em duas turmas (manhã e tarde), os alunos participaram de atividades físicas comandadas por professores de educação física da entidade, inclusive os que não sabiam nadar.

Entre as ações propostas estiveram o reconhecimento do espaço e da piscina, exercícios de respiração, caminhada em zigue-zague usando o macarrão de isopor como apoio e flutuação de costas.

De acordo com o educador físico do Sesc, Gilberto Almeida, cuja mãe era deficiente visual, a proposta foi realizar exercícios na água para as pessoas com essa mesma condição.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.