Prefeitura de Guarulhos disponibilizou mais de 2,3 mil vagas de emprego em maio

Em referência ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), intermediou mais de 2,3 mil vagas de empregos ao longo do mês. As equipes estiveram focadas em aproximar perfis profissionais das oportunidades de trabalho ofertadas por empresas da região, por meio de ações de empregabilidade.

Ações realizadas foram Expo Empregabilidade, entre os dias 5 e 8, no Centro Municipal de Educação Adamastor, quando foram disponibilizados mais de 2 mil vagas em diversas áreas. Participaram do evento as empresas Dnata, Brasanitas, Mercado Lopes, J&T Express, Panco, WCA, Murici Transportes, Plaza Premium, Casa André Luiz, Grupo Chama (antiga Orbital), Riachuelo, entre outras.

No dia 12, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego, anunciou a abertura vagas disponíveis para obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica. A seleção da empresa Condarp Construções contemplou 50 vagas para os cargos operador de restroescavadeira, pedreiro, mestre de construção civil, operador de máquinas de terraplenagem, encarregado, servente de obras, entre outros.

Já no dia 26, outro mutirão no Adamastor ofereceu mais de 300 vagas de emprego, para diversos cargos, dentre eles, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de produção, auxiliar de logística, mecânico de manutenção industrial, auxiliar de vendas, auxiliar de montagem de mecânica, entre outros. Participaram do evento as empresas GETX, Anjun Tkf e Telhanorte.

Para encerrar as ações do mês, no dia 29, a Casa do emprego intermediou de 30 vagas distribuídas entre os cargos de analista de recursos humanos, controlador de acesso e operador de monitoramento no grupo DeMelo.