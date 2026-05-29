Preservação da Mata Atlântica e crise climática são temas de encontro promovido pela Prefeitura na Asseag

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (27), na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (Asseag), o encontro “Conexões para o Futuro”, que reuniu técnicos, conselheiros de unidades de conservação, estudantes universitários e servidores municipais.

Os presentes debateram sobre a relação dessa floresta tropical que se estende por grande parte da costa brasileira, sendo conhecida mundialmente por sua altíssima biodiversidade, em relação às mudanças climáticas, com destaque para a importância de sua preservação, bem como as vulnerabilidades enfrentadas pelo bioma.

A iniciativa contou com a parceria da Escola Superior de Administração Pública e Asseag, fortalecendo o diálogo entre poder público, sociedade civil e comunidade acadêmica em prol da conservação ambiental e do enfrentamento da crise climática.

No final do encontro, os participantes realizaram uma atividade de plantio em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, simbolizando o compromisso coletivo com a preservação ambiental, com a recuperação de áreas verdes e a construção de um futuro mais sustentável.