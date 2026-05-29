Cata-Tralha atende Jardim Leblon e mais oitos bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (30) pelas ruas do Jardim Leblon, Jardim Bela Vista, Jardim dos Pimentas, Jardim Arujá, Jardim Paulista, Vila Pires e Vila Itai. No domingo (31) os bairros atendidos serão Vila Paraíso, Jardim Ansalca e Jardim Guilhermino.
Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Confira a programação
Sábado – 30 de maio
Jardim Leblon
Rua Antônio Peixoto, rua Aracaju, rua Aracy, viela Baixa Grande, rua Bela Vista, rua Belo Monte, rua Canapi, rua Carneiros, rua Colinas de Goiás, rua Coximby, rua Feliz Deserto, rua Licínio Almeida, rua Livramento Brumado, rua Milão, rua Piacabuçu, rua Pilar, viela Pimentas, rua Rio Largo, rua Rio Verde de Mato Grosso, rua Rio de Contas, rua Satuba, rua São José Goiabal, rua São Pedro Suacuí, rua Taguarana e rua Zulu.
Jardim Bela Vista
Rua Francisco Pereira da Silva, rua Deolinda das Dores, rua Diomar Ackel, rua José Riso, rua Manoel Calles, rua Tapus, rua Guarani, rua Hebe Ackel, rua José Leonardo, rua Riachão Jacuípe e Av. José Miguel Ackel (2.250 a 3.150).
Jardim dos Pimentas
Viela Barra Velha, viela Benedito Novo, viela Botuverá, viela Brusque, rua Cacimbinha, rua Eldorado, viela Freta, viela Guabiruba, rua Ibiassoce, viela Ilhota, viela Issu, rua Jaboatão, rua Joinville, viela Marilândia do Sul, rua Minador do Negrão, viela Navegantes, rua Paranacity, rua Paranapoema, viela Piçarras, rua Poço das Trincheiras, praça Prefeito Felício Antônio Alves, Est. Juscelino k. de Oliveira (530 a 1.520), rua Pão de Açúcar, viela Tamboara e rua Torneiras do Oeste.
Jardim Arujá
Viela Catende, rua Corumbá, rua Guaru, viela Guga, rua Ladário, rua Nazaré da Mata, rua Nidaque, rua Pacone, rua Poxereu, viela Tupi e rua do Baldo.
Jardim Paulista
rua Anna Muggiasco Marcondes, rua Apalache, viela Bala, rua Caracol, rua Cassilândia, rua Itaquira, rua Itatinga, rua Maracaju,
Vila Pires
Estrada Antônio Castelucci, rua Rosalina, rua Santo Antônio, travessa Um e estrada da Olaria.
Vila Itaí
Rua Cabo, rua Manoel Cordeiro, rua Pau D Alho, rua També e rua Timbaúba.
Domingo, 31 de maio
Vila Paraíso
Avenida Santa Helena, avenida Santa Ifigênia, rua Bacuri, rua Bom Jardim, rua Carlo Bauducco, rua Dom Silvério, rua Marandiba, rua Morumbi, rua Quatro, rua Santa Amélia, rua Santa Bárbara, rua Santa Brígida, rua Santa Cecília, rua Santa Clara, rua Santa Dorotéia, rua Santa Elizabeth, rua Santa Gertrudes, rua Santa Júlia, rua Santa Lúcia, rua Santa Margarida, rua Santa Martinha, rua Santa Mônica, rua Santa Rita, rua Santa Tereza, rua Santa Veridiana, viela Cruzeiro do Oeste, viela da Paz, viela General Sampaio, viela Jaraguari, viela Nobel, viela Papagaios, viela Passagem Dois, viela Passagem Um, viela Ponte Nova, viela Raul Soares, viela Rio Doce, viela Salgueiro, viela Sericita, viela Serrita e viela Simonésia.
Jardim Ansalca
Rua Angical, rua Baianópolis, rua Estância, rua Irani, rua Ita, rua Turvo e viela Quatro.
Jardim Guilhermino
Avenida José Miguel Ackel (até 1.590), rua Barreiras, rua Brejolândia, rua Cristópolis, rua Dois, rua Gatolândia, rua Itaete, rua Ituaçu, rua Jussiape, rua Luiz Pereira da Silva, rua Mucugeo, rua Nelson Mandela, rua Serra Talhada, rua Três, rua Um, viela Barra, viela Cajapió, viela Côcos, viela Coribe, viela Correntina, viela Ibipituba, viela Itabaianinha, viela Lagarto e viela São Desiderio.