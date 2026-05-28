Prefeitura promove simulação de acidente de trânsito com vítimas no Bosque Maia

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (29), no Bosque Maia, uma simulação de acidente grave, que teve como resultado fictício um óbito e duas pessoas feridas. A ação envolveu dois carros, uma moto e foi organizada pela da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), em parceria com o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

A grande infraestrutura foi montada especialmente para conscientizar os frequentadores do Bosque Maia quanto à importância de se respeitar a legislação de trânsito. A iniciativa contou com um caminhão do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do Samu, resgate da concessionária Via Appia, viaturas da Semob, tesoura hidráulica, manta térmica, entre outros equipamentos.

A cena montada dentro do Bosque Maia era ainda mais realista, já que dois automóveis – um Corsa e um Palio completamente destruídos – estavam virados com as rodas para cima. Dentro dos veículos, alunas do curso de Medicina da Uninove representavam as vítimas. Em outro ponto, estava a moto envolvida no acidente e, ao lado, o boneco de um homem que acabara falecendo.

O público presente acompanhava tudo com atenção, sobretudo a narração do procedimento utilizado pelos profissionais durante o desenvolvimento da encenação. O vice-prefeito Thiago Surfista e o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara Municipal, Alemão do Transporte, também marcaram presença.

O secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo, acompanhou toda a simulação de perto e salientou a importância de iniciativas que conscientizem a sociedade quanto à diminuição de vítimas e de mortes no trânsito. “Fizemos esta simulação para conscientizar a população sobre a importância da vida. Felizmente Guarulhos tem sido referência na redução desses índices”

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Guilherme de Carvalho, ressaltou que o foco do evento é mostrar como é realizado o atendimento dos profissionais em um acidente de trânsito. “O foco da simulação é evitar e prevenir os acidentes de trânsito, além de mostrar como é feito o atendimento durante um sinistro. A iniciativa busca conscientizar as pessoas sobre o quão graves podem ser as lesões que ocorrem durante um acidente”, ressaltou.

Além da simulação, o evento contou com a atividade imersiva com óculos que simulam a visão dos motoristas sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos, além da distribuição de mudas de ipês, broches do Maio Amarelo, coletes e lanternas para ciclistas, entre outros itens.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.