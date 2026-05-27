Caminhada em Guarulhos reúne 800 pessoas em Defesa da Luta Antimanicomial

Cerca de 800 pessoas participaram da Caminhada em Defesa da Luta Antimanicomial na sexta-feira (22), em Guarulhos. O ato reuniu usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), trabalhadores da saúde mental, familiares e apoiadores com o objetivo de fortalecer o cuidado em liberdade e a valorização da rede pública de atenção psicossocial no município.

O movimento percorreu o trajeto entre a praça Orobó, localizada no Jardim Presidente Dutra, e o CAPS Arco-Íris, na região do Bonsucesso. Durante o percurso, marcado por intensa participação coletiva, foram realizadas manifestações culturais e proferidas mensagens em defesa da reforma psiquiátrica e da inclusão social de pessoas em sofrimento psíquico.

A mobilização reforçou a importância de uma política de saúde mental baseada no cuidado territorial, comunitário e humanizado, em clara contraposição ao modelo manicomial e às práticas de exclusão. A atividade integrou a programação nacional do mês da Luta Antimanicomial, reafirmando o compromisso de Guarulhos com a construção de uma sociedade sem manicômios.