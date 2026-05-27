Central do CadÚnico atende população sem necessidade de agendamento em Guarulhos

A Central do Cadastro Único, no Jardim Bom Clima, passa a atender a população sem a necessidade de agendamento prévio, com chamada por ordem de chegada. O equipamento recebe a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h e oferece orientações e inscrições no CadÚnico e atualização de informações cadastrais.

Para ser atendido na unidade é necessário apresentar um documento de identificação com foto (CPF, RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de endereço atualizado (preferencialmente a conta em nome do atendido) e, no caso de crianças e adolescentes, também é necessário apresentar declaração escolar atualizada. A orientação é sempre portar o documento original para evitar transtornos.

Benefícios que podem ser acessados através do CadÚnico

Os inscritos no CadÚnico podem usufruir, desde que preencham os requisitos, de dezenas de benefícios oferecidos pelos governos municipal, estadual e federal. Entre eles estão os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (Loas), Carteira do Idoso e outros.

Serviço

Central do Cadastro Único / Programa Bolsa Família

Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima | (11) 2408-7020

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h