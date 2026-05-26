Guarulhos recebe Selo Paulista de Longevidade por boas práticas com a pessoa idosa

Guarulhos foi contemplado no último dia 7 de maio com o Selo Paulista de Longevidade – modalidade Pleno, do Governo do Estado de São Paulo, que reconhece as políticas públicas voltadas à população idosa na cidade com ações estruturadas em prol da socialização, da saúde e do envelhecimento saudável. A cerimônia aconteceu no CEU Bonsucesso e reuniu mais de 200 pessoas, em sua maioria vestindo a camiseta do projeto Ativação 60+ em celebração à conquista.

“Esse é o resultado de um trabalho sério voltado ao bem-estar e à saúde daqueles que fizeram muito por nós, nossos idosos e idosas. Esse reconhecimento do Governo do Estado vem nos estimular ainda mais a prosseguir em nosso dia a dia e procurar melhorar cada vez. Ampliamos sobremaneira o atendimento para essa população tão especial, chegando a 80 polos de atividades” comentou o prefeito Lucas Sanches.

O secretário Henrique Menezes, à frente da pasta de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, ao lado da subsecretaria de Políticas para o Idoso, Cristina Santana, recebeu o certificado de reconhecimento das mãos de Jeverzon Zanuto e Lucas Becker, respectivamente, especialista e coordenador do Programa São Paulo Amigo do Idoso.

Para abrilhantar a manhã, o Coral Ativação 60+ levou música ao palco durante o intervalo da cerimônia. Em uma só voz, os alunos do projeto cantaram as músicas Aquarela, de Toquinho, Anunciação, consagrada na voz de Alceu Valença e Rindo à Toa, do grupo de forró, Falamansa.

Ativação 60+ e o trabalho pelo envelhecimento saudável

Desde 2025 a cidade inaugurou mais de 80 polos do projeto Ativação 60+, que recebem a população da terceira idade em atividades físicas monitoradas e adaptadas, com aulas de alongamento, pilates, dança, além de inclusão digital; acolhimento com psicólogo; assistente social e nutricionista.

A participação é gratuita e para participar basta busca o polo mais próximo da sua residência: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ativacao60.