Varal Solidário distribui mais de 2 mil peças de roupas no Pimentas

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos distribuiu mais de 2 mil peças de roupa na primeira edição do Varal Solidário de 2026, realizada na última sexta-feira (22), no CIC Pimentas. O projeto dá a oportunidade para que pessoas em situação de vulnerabilidade social não apenas recebam doações, mas também as escolham, como fariam em uma loja.

Dispostas em cabides, as roupas foram separadas por tamanho e por modelos infantis e adultos. O espaço também contou com mesas abastecidas com diversas opções de sapatos. Cada participante pôde escolher até dez peças de sua preferência.

Para a presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, a ação resgata a dignidade dos cidadãos. “Poder escolher as roupas de que gosta, e não apenas receber uma doação, é parte importante para manter a personalidade daquela pessoa, independentemente da sua situação financeira”, afirmou. A primeira-dama também anunciou que a próxima edição acontecerá em junho, com local a ser

divulgado em breve.

Campanha do Agasalho

Guarulhos iniciou em 19 de maio a Campanha do Agasalho 2026, com mais de cem pontos de coleta espalhados pela cidade. Os endereços com os polos podem ser conferidos no site oficial da Prefeitura (https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho).

Além de vestuário, a ação arrecada cobertores, meias, luvas, toucas e cachecóis, desde que estejam limpos e em boas condições de uso. A campanha também recebe roupas e cobertores para pets, que devem ser entregues ensacados.