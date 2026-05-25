GCM prende homem por furto de mercadorias em farmácia no Macedo

Agentes da Inspetoria Centro da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na sexta-feira (22) por furto de mercadorias em farmácia na avenida Paulo Faccini, no Macedo.
A equipe em serviço no posto Bosque Maia percebeu a movimentação irregular no comércio e, na averiguação, conseguiu prender o autor com os produtos furtados nas proximidades. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por furto.
