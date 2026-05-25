GCM recupera motocicleta roubada no Jardim São João

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram na manhã de sexta-feira (22) uma motocicleta Yamaha MT03 preta, ano 2026, produto de roubo no mês de fevereiro.

A equipe deparou com o veículo na avenida José Augusto da Silva Rico e, na averiguação pelo emplacamento, constatou o alerta no sistema de informações criminais. A ocorrência foi apresentada no 7º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de localização e devolução da motocicleta ao proprietário.