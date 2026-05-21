Adolescente desaparecida no Paraguai é encontrada em oficina de costura em Guarulhos

Jovem de 15 anos foi localizada no bairro dos Pimentas ao lado da filha recém-nascida; imóvel abrigava outros 17 estrangeiros que moravam e trabalhavam no mesmo local

Uma adolescente de 15 anos, que estava desaparecida desde o último dia 17 de maio no Paraguai, foi encontrada na noite desta quarta-feira (20), em uma oficina de costura localizada no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A jovem estava acompanhada da filha, um bebê de apenas um mês de vida, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades brasileiras diante da suspeita de trabalho análogo à escravidão.

De acordo com informações da Polícia Militar, a adolescente foi localizada em um imóvel situado na Rua São Francisco Conde. No local, além da jovem e da criança, outras 17 pessoas estrangeiras também viviam e trabalhavam na oficina de corte e costura instalada dentro da residência. Segundo os policiais, as condições encontradas levantaram suspeitas sobre possível exploração de mão de obra irregular.

As investigações apontam que a adolescente saiu da Cidade do Leste, no Paraguai, após desentendimentos familiares relacionados à guarda da filha recém-nascida. Desde então, familiares iniciaram buscas e divulgaram cartazes nas redes sociais na tentativa de localizar a jovem.

Ainda segundo a polícia, a adolescente viajou de ônibus até a capital paulista após receber uma proposta de trabalho feita por outra mulher paraguaia. A promessa seria de um salário mensal de aproximadamente R$ 1 mil para atuar na oficina de costura. No entanto, em depoimento aos policiais, a jovem afirmou que, desde que chegou ao Brasil, havia recebido apenas R$ 10.

A localização da adolescente ocorreu após ela utilizar o celular de uma mulher para entrar em contato com conhecidos no Paraguai. A partir dessas informações, equipes da Polícia Militar, com apoio do setor de inteligência da Polícia Federal, conseguiram rastrear o endereço onde a jovem estava hospedada e trabalhava.

A situação encontrada no imóvel chamou a atenção das autoridades por reunir trabalhadores estrangeiros vivendo no mesmo ambiente em que exerciam atividades profissionais. O caso agora deve ser analisado pelos órgãos competentes para verificar possíveis crimes relacionados à exploração de trabalho, tráfico de pessoas e violação dos direitos humanos.

A adolescente e a filha receberam atendimento e acompanhamento das autoridades após o resgate. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais prisões ou responsabilizações dos proprietários do imóvel.

O caso segue sob investigação.