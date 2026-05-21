GCM apreende adolescente por furto e prende homem por roubo de cabos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu um adolescente por furto de celular na Vila Galvão e prendeu um homem por furto de fios da rede pública no Centro, nesta quarta-feira (20).

Na Vila Galvão, o menor foi detido logo após subtrair o celular de um pedestre. A equipe, em patrulhamento escolar, agiu rapidamente e conteve o autor. A ocorrência foi encaminhada ao 2º Distrito Policial com a presença da responsável.

No Centro, após denúncia via 153, os agentes flagraram um homem furtando cabos de iluminação pública. Ele foi detido com os materiais e uma faca, sendo conduzido ao 1º Distrito Policial.

As ações reforçam o combate ao crime e a proteção do patrimônio público na cidade.